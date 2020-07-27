ВЦИОМ: лишь 6% россиян оценивают отношения России и Белоруссии как напряженные

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Порядка 6% жителей России считают отношения между Россией и Белоруссией напряженными, однако большинство расценивают их как нейтральные, положительные и дружественные. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра в понедельник.

"Оценки нынешних отношений между Россией и Белоруссией преимущественно нейтральные или положительные. Называют их нормальными, спокойными 27% наших соотечественников. По мнению 15% россиян эти отношения можно охарактеризовать как "дружественные", еще 17% назвали бы их хорошими, добрососедскими. В негативном спектре актуальные отношения между странами видят только 6% россиян - они считают отношения между государствами напряженными", - следует из данных опроса.

В то время как в декабре 2019 года дружественными отношения двух стран считали 24% респондентов, хорошими и добрососедскими - 22%.

В настоящее время стабильными отношения между Россией и Белоруссией называют 49% россиян, что на 6 п. п. ниже уровня декабря 2019 года. Ухудшение в отношениях стран видят 21% (против 12% в декабре 2019 года). Об улучшении сказали 11% респондентов (против 22% в декабре 2019 года).

Согласно ВЦИОМ, половина опрошенных (52%) назвали свое отношение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко положительным, 35% заявили о безразличии, еще 9% испытывает к нему негативное отношение. Среди эмоций, которые вызывает у россиян глава Белоруссии, 34% сказали об уважении, 18% - о симпатии, 14% - о доверии, 7% - о недоверии, 5% - о разочаровании, еще 5% - о надежде, а также об антипатии и скепсисе (4% и 4% соответственно).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 июля 2020 года среди 1 600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.