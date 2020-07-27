{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Площадь лесных пожаров в России за неделю выросла более чем вдвое

Источник в лесных службах рассказал, что наиболее сложная обстановка складывается в Сибири и на Дальнем Востоке
Описание
© Денис Бушковский/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров, действующих на территории России, выросла более чем в два раза за минувшую неделю. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в лесных службах.

На эту тему

"За неделю общая площадь лесных пожаров выросла более чем в два раза. Наиболее сложная обстановка складывается в Сибири и на Дальнем Востоке", - сказал собеседник агентства.

По данным Авиалесоохраны на утро понедельника, в России действует 148 лесных пожаров на площади 67 тыс. 913 га.

Ранее сообщалось о более чем двукратном увеличении площадей пожаров на Чукотке - с 18 тыс. до 44,5 тыс. гектаров. Одновременно с этим отмечалось снижение площади горения в Якутии.

 

Теги
Россия
Стивен Сигал интересуется дальневосточным гектаром в Бурятии
Актер сообщил, что хотел бы заниматься в регионе обучением детей боевым искусствам и защищать Байкал
Читать полностью