Площадь лесных пожаров в России за неделю выросла более чем вдвое

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров, действующих на территории России, выросла более чем в два раза за минувшую неделю. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в лесных службах.

"За неделю общая площадь лесных пожаров выросла более чем в два раза. Наиболее сложная обстановка складывается в Сибири и на Дальнем Востоке", - сказал собеседник агентства.

По данным Авиалесоохраны на утро понедельника, в России действует 148 лесных пожаров на площади 67 тыс. 913 га.

Ранее сообщалось о более чем двукратном увеличении площадей пожаров на Чукотке - с 18 тыс. до 44,5 тыс. гектаров. Одновременно с этим отмечалось снижение площади горения в Якутии.