Средний тестовый балл ЕГЭ в 2020 году оказался выше предыдущих

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Средний тестовый балл по ЕГЭ вырос в 2020 году по сравнению с результатами экзаменов в 2016-2020 гг., несмотря на дистанционный формат обучения в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале "Большая перемена РФ", который ведут представители Минпросвещения.

Согласно данным ведомства, по литературе средний балл вырос на 4,97 до 60 баллов, по истории - на 4,68 до 51,7, по географии средний балл вырос до 55,3 (плюс 4,62), по профильной математике - до 49,6 (плюс 4,27). Кроме того, на 2,48 увеличился средний балл по ЕГЭ по информатике - до 58,7, по русскому языку - на 2,3 до 69,3, по физике - на 2,13 до 52,4. Средний балл по ЕГЭ по обществознанию составил 54,4 (плюс 1,65), по химии - 54,3 (плюс 0,13).

Основной период ЕГЭ в 2020 году прошел с 29 июня по 25 июля. Всего на участие в экзаменах зарегистрировано около 714 тыс. человек. Экзамены в этом году сдают только выпускники, которые планируют поступать в вузы.