Эксперты: снижение спроса на российские курорты началось до открытия Турции

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Спрос на российские курорты начал снижаться еще до новостей о возобновлении авиасообщения с Турцией, поскольку на юге России начали заканчиваться места в качественных объектах размещения. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Туроператоры по внутреннему туризму полагают, что Турция открывается вовремя: спрос на отечественные курорты в значительной степени уже реализован", - отмечается в сообщении.

По данным туроператора "Алеан", спрос на южные российские курорты начал снижаться примерно за неделю до появления новости об открытии для россиян Турции. Снижение спроса на 10% в компании связывают с дефицитом мест в отелях на юге России.

Ажиотажный спрос на российские курорты закончился на прошлой неделе, поскольку большинство желающих уже приобрели туры, а места в отелях стали заканчиваться, подтвердили в компании "Ателика". Когда же стало известно о возобновлении авиасообщения с Турцией, спрос на южные направления по России у компании просел на 7-10%.

Быстрее всего места на российских курортах заканчиваются в отелях категории 4-5 звезды, сообщает туркомпания "Роза ветров". В компании надеются, что за август получится реализовать места в более бюджетных местах размещения.

Туроператор "Дельфин" в пятницу также зафиксировал снижение продаж российских курортов на 5%, однако в субботу снова был рост - на 3%, поэтому делать выводы в компании пока не торопятся. В "Дельфине" прогнозируют, что Турция вряд ли "оттянет больше 10-15% августовских продаж", поскольку людям нужно время собраться с мыслями, переориентироваться, найти деньги, взять отпуск, отмечается в сообщении РСТ.

Резкий рост запросов на перебронирование российских туров на Турцию пока отмечает только компания "Интурист", говорится в сообщении РСТ. Но реально меняют туры единицы, поскольку это можно сделать только со штрафами.