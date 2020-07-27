Кузнецова попросит ГП проверить данные о жестком обращении с детьми в монастыре на Урале

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направит обращения в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба уполномоченного.

Информация о возможных фактах нарушения прав несовершеннолетних ранее стала распространяться в средствах массовой информации. Также в аппарат детского омбудсмена поступило обращение по ситуации, сложившейся в монастыре, уточнили в пресс-службе.

"Сейчас мы дополнительно направляем свои запросы в центральный СК и в Генпрокуратуру РФ, чтобы можно было проверить факт насильственных действий и иные нарушения прав несовершеннолетних. Насилие над детьми недопустимо ни при каких условиях и обстоятельствах", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.

По предварительной информации уполномоченного, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно.

Кузнецова отметила, что ситуация в монастыре и ранее привлекала внимание, "региональный детский омбудсмен выезжал на место совместно с уполномоченными структурами для проверки иных тревожных сигналов, которые на тот момент не нашли подтверждения".

В начале июля уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщал ТАСС, что оснований для проверки Среднеуральского женского монастыря на предмет плохого обращения с несовершеннолетними воспитанниками нет. Екатеринбургская епархия, как сообщалось ранее, проверяет информацию о недопустимых мерах воспитания детей в Среднеуральском монастыре после сообщений о ненадлежащем обращении с ними в 2009-2010 годах. На территории обители организована школа для детей, проживающих с матерями.