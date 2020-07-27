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В регионах ЦФО ожидается жаркая погода до плюс 29-33 градусов

Такую погоду синоптики прогнозируют с 27 по 29 июля, при этом местами возможны кратковременные дожди

ТАСС, 27 июля. Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха на 2-4 градуса в период с 27 по 29 июля на значительной части Центрального федерального округа (ЦФО). Так, в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой областях ожидается до плюс 30-33 градусов, в Калужском, Тверском, Ивановском и ряде других регионов - около плюс 27-29 градусов, сообщили ТАСС в понедельник в местных центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Андрей Гусев, 27-29 июля в регионе прогнозируется жаркая погода без осадков. "Завтра и послезавтра без осадков и жарко, до плюс 33 градусов в южных районах, а с четверга погода поменяется - будет попрохладнее, потому что в течение пары дней пройдут дожди и холодный фронт. И днем уже будет до плюс 25 градусов", - сказал Гусев.

До плюс 30-32 градусов, по данным синоптиков, к среде будет в Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областях. Сохранится облачная погода, 29 июля в Брянском, Орловском и Тульском регионах местами возможны кратковременные дожди. "В среду - переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха - плюс 28-30 градусов", - сообщили в ЦГМС по Тульской области.

В Калужской, Рязанской, Тверской, Ярославской областях воздух прогреется до плюс 27-29 градусов, в этих регионах, по информации ЦГМС, также пройдут кратковременные дожди. "28 и 29 июля ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза, при грозе возможны порывы до 15 м/с", - отметили в гидрометцентре по Рязанской области.

В среднем на 2 градуса потеплеет во Владимирской, Ивановской, Костромской, Смоленской областях, столбики термометров покажут плюс 26-27 градусов, с понедельника по среду, по прогнозам региональных ЦГМС, возможны небольшие дожди.

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