Новая версия портала госуслуг заработает в 2020 году

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Новая версия портала госуслуг, которая позволит обрабатывать 100 млн запросов в сутки, может заработать уже в этом году. Об этом на заседании ЦИК РФ рассказал глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Идет активная работа по созданию новой версии портала госуслуг. Поставлена задача увеличить его производительность до 100 млн запросов в сутки. Фактически каждый взрослый житель нашей страны сможет коммуницировать с государством по тем или иным вопросам. Мы рассчитываем, что уже в этом году в основном, под руководством Минкомсвязи и правительства в целом, эта новая версия будет создана и заработает", - сказал он.

Осеевский отметил, что такой план, в том числе соответствует национальным целям развития в сфере цифровой экономики, которые определил президент РФ Владимир Путин в подписанном 21 июля указе. В частности, речь идет об увеличении до 95% к 2030 году доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде.

В пиковые моменты, когда сервис принимал заявления на допвыплаты детям от 3 до 16 лет, на портале оформлялось более 3 тыс. обращений в минуту, в среднем этот показатель составил 1,5 тыс. в минуту. За первые сутки после запуска услуги портал получил более 2 млн обращений, что примерно в 10 раз больше, чем среднесуточная норма, которая была до этого, заявляли ранее в Минкомсвязи.