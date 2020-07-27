В Астраханской области разрешили проводить спортивные соревнования и открыли театры

АСТРАХАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Власти Астраханской области возобновили работу театров и выставочных залов после ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. Также на территории региона разрешили проводить спортивные соревнования, говорится в тексте постановления правительства области.

"Проведение в учреждениях культуры досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, театрально-зрелищных, выставочных, просветительских, массовых и иных подобных мероприятий в закрытых помещениях с очным присутствием граждан с численностью участников не более 50 человек", - говорится в документе.

Послабления распространяются и на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе с числом участников не более 50, уточняется в распоряжении.

С 27 июля на территории Астраханской области разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий, которые включены во всероссийский план соревнований, при условии, что количество участников не превышает 50 человек. Зрителей на соревнования пока допускать не будут, говорится в документе.

С 21 июня Астраханская область перешла на второй этап снятия ограничительных мер: возобновили работу магазины площадью до 800 кв. м без отдельного входа, санатории, некоторые учреждения культуры и образования, фитнес-центры, бассейны, кафе и рестораны, а также единственный в области зоопарк.

По данным областного минздрава, в Астраханской области зафиксировано 4 473 случая заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 4 397 человек, 44 пациента умерли. Коэффициент распространения коронавируса - 1,03.