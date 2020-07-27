В Ростове-на-Дону восстановили мемориал жертвам фашизма, поврежденный во время ливня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону восстановили поврежденный в ходе ливня 17 июля мемориальный комплекс "Памяти жертв фашизма в Змиевской балке", где в период оккупации были расстреляны более 27 тыс. советских граждан. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"На территории мемориального комплекса "Памяти жертв фашизма в Змиевской балке" собрали и вывезли сошедший грунт, а также произвели гидроструйную очистку бетонных поверхностей от образовавшихся глиняных наносов. Цель - устранение возникших по причине сильного ливня повреждений и восстановление целостности. Работы провел центр по сохранению, использованию и популяризации памятников истории и культуры города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в работах по восстановлению мемориального комплекса также приняли участие администрации Ленинского и Железнодорожного районов Ростова-на-Дону, представители городского казачьего общества, сотрудники городских парков и зоопарка. "В настоящее время с целью исключения в дальнейшем возможности обвала грунта разрабатывается проектно-сметная документация на проведение комплекса работ по укреплению откосов территории мемориального комплекса", приводятся на сайте слова главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко.

17 июля на территории объекта произошло обрушение склона между вторым и третьим пилоном, потоками воды смыло травяной покров и грунт шириной 43 м, длиной 14 м, глубиной 2,5 м. Дождь смыл около 80 кубометров земли. Осевший грунт вымыло на надгробье, пешеходную зону "Дороги скорби", на посадки можжевельника.

По данным архивных источников, в августе 1942 года нацистами в Змиевской балке были убиты более 27 тыс. беззащитных мирных граждан разных национальностей и вероисповеданий. В 1975 году на месте казни и захоронения создан мемориал.