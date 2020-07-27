В Коми планируют провести парад в честь 75-летия Великой Победы 4 сентября

СЫКТЫВКАР, 27 июля. /ТАСС/. Парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, планируется провести в Республике Коми 4 сентября. В ходе праздничного мероприятия намерены организовать выступление авиационной группы высшего пилотажа "Русь", говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы главы региона по итогам встречи врио главы Коми Владимира Уйба и руководителя администрации "Ассоциация гражданской авиации России", руководителя Группы компаний "Руститан" Алексея Новикова.

"В ходе встречи была затронута тема подготовки к празднованию 99-летия образования Республики Коми и проведению парада Победы, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия предварительно планируется провести 4 сентября 2020 года, если позволит эпидемиологическая обстановка. Алексей Новиков заявил о готовности организовать выступление авиационной группы высшего пилотажа "Русь". Врио главы республики Владимир Уйба инициативу поддержал и выразил готовность оказать содействие в организации мероприятия", - говорится в сообщении.

Ранее в 2016 году "Руститан" совместно с "Авиасоюзом" проводили в Коми авиасалон малой и региональной авиации "Авиарегион-2016", посвященный 95-летию Республики Коми и 55-летию полета в космос Юрия Гагарина. В Коми выступили пилотажные группы "Русь" и "Челавиа".

Планируется, что в сентябре этого года летчики пилотажной группы "Русь" покажут свое мастерство в небе, проведут встречи со школьниками и студентами, а также представят для жителей и гостей республики наземную экспозицию учебно-боевых самолетов Л-39 "Альбатрос" в аэропорту Сыктывкара.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 27 июля в Коми зафиксировано 5 144 заразившихся коронавирусом, прирост на сутки составил 44 случая. Выздоровели 3 316 человек, 41 пациент умер.