Новые вспышки коронавируса. Власти некоторых стран возвращают ограничения

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Коронавирус продолжает быстро распространяться в регионе Северной и Южной Америки, который остается эпицентром вспышки инфекции: в США насчитывается уже более 4,17 млн случаев заражения, в Бразилии - почти 2,42 млн, в Мексике заболели уже почти 400 тыс. человек.

Еще один эпицентр коронавируса находится в странах Южной Азии, Среднего и Ближнего Востока. Так, в Индии количество инфицированных за время пандемии достигло 1,4 млн человек.

Несколько локальных вспышек инфекции зарегистрированы в Испании, об опасности второй волны распространения коронавируса предупреждают специалисты во Франции и Швейцарии.

Из-за продолжающейся пандемии власти ряда государств вынуждены продлевать или восстанавливать ранее отмененные карантинные меры и санитарные ограничения.

Всего в мире коронавирус был обнаружен у 16,2 млн человек, умерли свыше 648 тыс. человек.

Ситуация в Америке

В конце минувшей недели Всемирная организация здравоохранения на протяжении двух дней фиксировала рекордные показатели распространения инфекции в мире: более 286 тыс. новых случаев заражения за сутки. Эти данные во многом объяснялись всплеском заболеваемости в США и Бразилии, которые занимают соответственно первое и второе место в мире по количеству инфицированных. В них также фиксируется самое большое число летальных исходов: в США, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, умерли свыше 146 тыс. пациентов с коронавирусом, в Бразилии количество умерших превысило 87 тыс. человек.

Общенациональный карантин в обоих государствах отменен, однако значительная часть запретов и ограничений сохраняется, а в отдельных регионах из-за ухудшения эпидемической обстановки власти прибегают к повторному введению некоторых карантинных мер.

Аналогичным образом складывается ситуация в Мексике, которая по количеству инфицированных - более 390,5 тыс. человек - занимает третье место в регионе и шестое в мире, а по числу летальных исходов - свыше 43,6 тыс. - четвертое, но может в ближайшее время обойти Великобританию (более 45,7 тыс.). Скачки заболеваемости регистрировались на минувшей неделе в Колумбии (более 233 тыс. инфицированных, 15-е место в мире), Аргентине (свыше 153,5 тыс., 20-е место) и некоторых других государствах региона.

Несколько стабилизировалась обстановка в Перу (почти 376 тыс. инфицированных) и Чили (около 344 тыс.), однако они по-прежнему занимают седьмую и восьмую позицию в списке наиболее затронутых коронавирусом государств. Кроме того, Перу после уточнения данных по смертности (свыше 17,8 тыс. летальных исходов) переместилась на девятое место, обойдя Иран.

К понедельнику число случаев заражения коронавирусом в Панаме превысило 60 тыс., свыше 80 тыс. инфицированных насчитывается в Эквадоре, более 66 тыс. - в Боливии. В большинстве стран региона постепенно восстанавливается экономическая деятельность, возобновляется внутреннее транспортное сообщение, но внешние границы остаются закрытыми, сохраняется ряд санитарных ограничений и требований, включая обязательное ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции.

Индийские рекорды

Об очередном максимальном показателе распространения инфекции сообщил в понедельник Минздрав Индии: за истекшие сутки в стране выявлены более 49,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Высокий рост заболеваемости регистрируется в Индии с начала июня, а в последние две недели по темпам распространения инфекции азиатская страна уступала лишь США и Бразилии. Общее количество инфицированных за время пандемии превысило 1,43 млн человек - это третий в мире показатель.

По количеству умерших - почти 32,8 тыс. человек - Индия на шестом месте и может превзойти в ближайшее время показатели в Италии (35,1 тыс.), при этом количество инфицированных в европейской стране в почти в шесть раз меньше (245,8 тыс., 14-е место в мире).