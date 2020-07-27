Новые вспышки коронавируса. Власти некоторых стран возвращают ограничения

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Коронавирус продолжает быстро распространяться в регионе Северной и Южной Америки, который остается эпицентром вспышки инфекции: в США насчитывается уже более 4,17 млн случаев заражения, в Бразилии - почти 2,42 млн, в Мексике заболели уже почти 400 тыс. человек.
Еще один эпицентр коронавируса находится в странах Южной Азии, Среднего и Ближнего Востока. Так, в Индии количество инфицированных за время пандемии достигло 1,4 млн человек.
Несколько локальных вспышек инфекции зарегистрированы в Испании, об опасности второй волны распространения коронавируса предупреждают специалисты во Франции и Швейцарии.
Из-за продолжающейся пандемии власти ряда государств вынуждены продлевать или восстанавливать ранее отмененные карантинные меры и санитарные ограничения.
Всего в мире коронавирус был обнаружен у 16,2 млн человек, умерли свыше 648 тыс. человек.
Ситуация в Америке
В конце минувшей недели Всемирная организация здравоохранения на протяжении двух дней фиксировала рекордные показатели распространения инфекции в мире: более 286 тыс. новых случаев заражения за сутки. Эти данные во многом объяснялись всплеском заболеваемости в США и Бразилии, которые занимают соответственно первое и второе место в мире по количеству инфицированных. В них также фиксируется самое большое число летальных исходов: в США, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, умерли свыше 146 тыс. пациентов с коронавирусом, в Бразилии количество умерших превысило 87 тыс. человек.
Общенациональный карантин в обоих государствах отменен, однако значительная часть запретов и ограничений сохраняется, а в отдельных регионах из-за ухудшения эпидемической обстановки власти прибегают к повторному введению некоторых карантинных мер.
Аналогичным образом складывается ситуация в Мексике, которая по количеству инфицированных - более 390,5 тыс. человек - занимает третье место в регионе и шестое в мире, а по числу летальных исходов - свыше 43,6 тыс. - четвертое, но может в ближайшее время обойти Великобританию (более 45,7 тыс.). Скачки заболеваемости регистрировались на минувшей неделе в Колумбии (более 233 тыс. инфицированных, 15-е место в мире), Аргентине (свыше 153,5 тыс., 20-е место) и некоторых других государствах региона.
Несколько стабилизировалась обстановка в Перу (почти 376 тыс. инфицированных) и Чили (около 344 тыс.), однако они по-прежнему занимают седьмую и восьмую позицию в списке наиболее затронутых коронавирусом государств. Кроме того, Перу после уточнения данных по смертности (свыше 17,8 тыс. летальных исходов) переместилась на девятое место, обойдя Иран.
К понедельнику число случаев заражения коронавирусом в Панаме превысило 60 тыс., свыше 80 тыс. инфицированных насчитывается в Эквадоре, более 66 тыс. - в Боливии. В большинстве стран региона постепенно восстанавливается экономическая деятельность, возобновляется внутреннее транспортное сообщение, но внешние границы остаются закрытыми, сохраняется ряд санитарных ограничений и требований, включая обязательное ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции.
Индийские рекорды
Об очередном максимальном показателе распространения инфекции сообщил в понедельник Минздрав Индии: за истекшие сутки в стране выявлены более 49,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Высокий рост заболеваемости регистрируется в Индии с начала июня, а в последние две недели по темпам распространения инфекции азиатская страна уступала лишь США и Бразилии. Общее количество инфицированных за время пандемии превысило 1,43 млн человек - это третий в мире показатель.
По количеству умерших - почти 32,8 тыс. человек - Индия на шестом месте и может превзойти в ближайшее время показатели в Италии (35,1 тыс.), при этом количество инфицированных в европейской стране в почти в шесть раз меньше (245,8 тыс., 14-е место в мире).
Вторую волну распространения коронавируса переживает Иран, где, по данным Минздрава, число выявленных случаев заражения превысило 291 тыс. Страна занимает 10-е место в мире вслед за Великобританией (почти 299 тыс.), Иран также замыкает десятку стран с наибольшим количеством летальных исходов (15,7 тыс.). В связи с ухудшением эпидемической ситуации власти с 5 июля ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.
На 11-м месте в мире по числу случаев заражения (более 273,1 тыс.) находится Пакистан, опережающий Испанию, 13-е место занимает Саудовская Аравия (почти 265 тыс. инфицированных), Турция находится на 16-й строчке (226 тыс.), Бангладеш - на 17-й (221 тыс.). Во всех этих странах продолжают действовать многие запреты и ограничения, а Саудовская Аравия ввела еще и дополнительные меры, призванные не допустить всплеска заболеваемости во время начинающегося хаджа (паломничества к мусульманским святыням).
Закрытый Дананг
Режим ограничительных мер введен в понедельник в третьем по величине городе Вьетнама Дананге из-за обнаружения там первых за три минувших месяца трех новых случаев заражения коронавирусом.
По сообщению Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением коронавируса, в Дананге вводится обязательное ношение медицинских масок в местах массового скопления людей и соблюдение социальной дистанции. В предстоящие две недели город не будет принимать туристов. Одновременно вводится запрет на все массовые мероприятия, а также до особого распоряжения прекращается деятельность развлекательных заведений, в частности баров, ночных клубов, караоке и массажных салонов.
За счет жестких ограничительных мер, введенных сразу после обнаружения 23 января первого случая заражения, властям Вьетнама удалось удержать распространение инфекции на минимальном уровне: за все время пандемии в стране выявлены 420 инфицированных, из которых 365 человек полностью выздоровели, остальные проходят лечение.
Все возвращающиеся из-за рубежа граждане страны и приезжающие по служебной надобности иностранцы в обязательном порядке сдают тесты на коронавирус и проходят двухнедельный карантин. В настоящее время на обсервации находятся около 12 тыс. человек.
Контролируемый сценарий
Власти Испании, где на минувшей неделе отмечен всплеск заболеваемости с нескольких сотен до более чем 2 тыс. случаев в сутки, объявили, что держат ситуацию под контролем. Согласно заявлению Минздрава, страна "проходит контролируемый сценарий", вспышки заболевания "обнаруживаются на ранней стадии и берутся под контроль в соответствии с планом раннего реагирования", который предусматривает закрытие отдельных районов и введение там строгих ограничительных мер.
Несмотря на это, в ряде европейских государств решили принять дополнительные меры безопасности и ввели для всех приезжающих из Испании обязательный двухнедельный карантин. Общее количество инфицированных в Испании превысило 272,4 тыс. человек, по количеству умерших из-за коронавируса - более 28,4 тыс. - страна занимает восьмое место в мире.
Власти соседней Франции рекомендовали своим гражданам избегать посещения Каталонии из-за ухудшения там эпидемической ситуации. В интервью испанскому изданию El Pais министр здравоохранения Франции Оливье Веран не исключил даже повторного закрытия границ в случаев резкой вспышки заболеваемости. Министр сообщил, что в самой Франции в последние дни также отмечается рост числа случаев заражения, однако конкретные цифры он не привел. В настоящее время республика занимает 19-е место в мире по количеству инфицированных (более 176 тыс. человек) и седьмое - по числу летальных исходов (более 30 тыс.). Из-за риска второй волны распространения коронавируса во Франции на минувшей неделе ввели обязательное ношение масок во всех общественных местах.
О возможном начале второй волны заявляют и медики Швейцарии, где в последние дни также отмечается рост заболеваемости по сравнению с июньскими показателями. Локальные вспышки инфекции отмечены также в Германии и Чехии, власти которой даже задумались о том, чтобы забрать контроль над соблюдением карантинных мер у Минздрава и передать его армии.
Ситуация в Африке
Из-за резкого роста заболеваемости с понедельника на месяц повторно закрылись школы в Южно-Африканской Республике. Исключение сделано для выпускного 12-го класса, для которого каникулы продлятся одну неделю.
По количеству случаев заражения - более 434,2 тыс. - ЮАР занимает пятое место в мире вслед за Россией (818,1 тыс.). В стране действует ряд карантинных мер, включающих ограничение числа посетителей в магазинах и заведениях общепита, ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
О продлении действия комендантского часа, запрета на работу общественного транспорта в выходные дни и ряда других ограничений объявили в понедельник власти Алжира. Меры продлеваются на 15 дней в 29 из 48 провинций страны. По данным властей, с середины июня в стране наблюдается стабильное увеличение суточных показателей распространения инфекции вследствие "несоблюдения ограничительных мер после возобновления некоторых видов коммерческой, экономической и социальной деятельности". За время пандемии коронавирусом в Алжире заразились более 27,3 тыс. человек, зафиксировано свыше 1,1 тыс. летальных исходов.