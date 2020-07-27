Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается

ЖЕНЕВА, 27 июля. /ТАСС/. Пандемия болезни, вызванной новым коронавирусом, усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 млн, число умерших превысило 640 тысяч. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться". Как отметил гендиректор, "за последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось", - сказал он.

Глава ВОЗ объявил, что Всемирная организация здравоохранения созовет на текущей неделе заседание комитета по чрезвычайным ситуациям для оценки пандемии нового коронавируса. Он напомнил, что 30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. "В соответствии с международными регулирующими правилами я созову на этой неделе чрезвычайный комитет для новой оценки пандемии и чтобы получить надлежащие рекомендации", - сказал гендиректор.

Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что нынешняя пандемия является самой серьезной из глобальных чрезвычайных ситуаций, когда-либо объявлявшихся ВОЗ.