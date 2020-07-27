На Кубани проводится проверка после видео с постановочным нападением на полицейского

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Полиция Краснодарского края организовала проверку после появления в социальных сетях видео, на котором мужчина ударяет сотрудника полиции при попытке задержания. Установлено, что видео было постановочным и сделано на вечеринке на территории одной из баз отдыха в Лазаревском районе, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД.

В понедельник утром в социальных сетях региона распространилась видеозапись, на которой к мужчине на базе отдыха подходят два сотрудника полиции в форме. После чего мужчина ударяет бутылкой одного из них, другой человек в форме совершает выстрел из автомата в воздух.

"На территории одной из баз отдыха поселка Солох-Аул Лазаревского района Сочи организатор корпоратива пригласил группу аниматоров, которые, будучи в форме сотрудников ДПС и используя охолощенное оружие, сымитировали сцену постановочного задержания одного из участников мероприятия. По факту инцидента проводится проверка на предмет наличия административных нарушений в действиях аниматоров и организаторов данного мероприятия. Отдельное решение будет принято по факту незаконного ношения форменного обмундирования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после выявления видеоролика на место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции выявлен организатор вечеринки, им оказался 29-летний местный житель.