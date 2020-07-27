Министр просвещения заявил, что пандемия не привела к ухудшению результатов ЕГЭ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Единый государственный экзамен в этом году прошел максимально объективно, утечек экзаменационных материалов зафиксировано не было. Об этом заявил на брифинге в понедельник министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня мы можем говорить, что экзамен прошел максимально объективно, никаких утечек экзаменационных материалов не было", - сказал он.

Кравцов добавил, что серьезных ухудшений результатов по итогам проверки знаний школьников также не выявлено, "все опасения по поводу срывов ЕГЭ не оправдались".

По его словам, проведение ЕГЭ не привело к новым вспышкам коронавируса. Ограничения из-за пандемии не привели к ухудшению результатов ЕГЭ, отметил глава ведомства.

"Абсолютно было правильно, мы видим сегодня, выбрано время проведения ЕГЭ. Не допущено никаких вспышек заболеваний на ЕГЭ", - сказал Кравцов. По его словам, "никаких срывов, сбоев" при проведении экзамена не было, а опасения, что результаты ухудшатся, не оправдались.

Он добавил, что средний балл ЕГЭ по ряду предметов в 2020 году вырос по сравнению с результатами прошлых четырех лет. "Мы сопоставили средний балл ЕГЭ за 2020 г. со средними баллами по предметам в период за 2016-2019 гг. <…> По русскому языку в этом году средний балл составил 71,6, по итогам четырех лет - 69,3. Мы видим повышение более чем на два балла. По профильной математике средний балл в этом году - 53,9, по итогам четырех лет - 49,6. Повысился балл по физике, информатике, истории, географии, обществознанию, литературе", - сказал министр, подчеркнув, что результат ЕГЭ действует в течение четырех лет, что делает выборку репрезентативной.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходил с 29 июня по 25 июля. В этом году его сдавали только выпускники, планирующие поступать в вузы, в общей сложности зарегистрировались около 714 тыс. человек.