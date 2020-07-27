Число сдающих ЕГЭ в 2020 году уменьшилось на 10%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Число сдающих Единый государственный экзамен в 2020 году сократилось на 10% по сравнению с 2019-м. Об этом в понедельник на брифинге сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Сравнительный анализ количества участников в 2019 и 2020 годах показал, что сократилось количество участников у нас на 10%", - сказал он.

Число удаленных с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за использование шпаргалок и телефонов в 2020 году уменьшилось почти на треть, добавил Музаев. "По состоянию на 24 июля количество удаленных ... у нас значительно, практически на треть, уменьшилось в сравнении с прошлым годом. У нас 850 участников удалены за использование мобильных телефонов, шпаргалок", - сказал Музаев.

По его словам, на ЕГЭ не были допущены 473 человека по состоянию здоровья.