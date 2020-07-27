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С 1 сентября классным руководителям будут дополнительно выплачивать по 5 тыс. рублей

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что региональные и муниципальные выплаты отменять не будут
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Классные руководители с 1 сентября 2020 года будут получать дополнительные выплаты в размере 5 тыс. рублей. Об этом сообщил на брифинге в понедельник министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"С 1 сентября в соответствии с поручением президента Российской Федерации будут выплаты дополнительные классным руководителям - по 5 тыс. рублей", - сказал Кравцов. 

Он подчеркнул, что региональные и муниципальные выплаты при этом не будут отменены.

Также Кравцов на брифинге сообщил, что новый учебный год планируется начать в традиционном формате, а дистанционный формат обучения будет использован как дополнительный.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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