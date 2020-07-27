В Сочи усилили контроль за обработкой пляжей и набережных в условиях растущего турпотока

СОЧИ, 27 июля. /ТАСС/. Власти Сочи, где загрузка санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии сравнялась с прошлогодним показателем, усилили контроль за обработкой пляжей, пунктов общественного питания на набережных, а также соблюдением масочного режима жителями и гостями, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сочи в понедельник.

После возобновления курортного сезона в условиях пандемии отели, гостиницы и санатории одного из основных курортных городов России, Сочи, оказались загружены на 90%, а отели премиум-сегмента - полностью. Планируется, что в августе средняя загрузка средств размещения увеличится до 95%.

"Специальные мониторинговые группы контролируют санитарную обработку на пляжах и объектах общепита, расположенных на набережных, а также соблюдение масочного режима внутри ресторанов, кафе, торговых центров и других предприятий. Загрузка санаторно-курортного комплекса составляет в среднем 90%, что соответствует показателям прошлого года. По ряду объектов размещения уровень загрузки превышает аналогичный период прошлого года на 20%", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что на данный момент в городе отдыхают более 200 тыс. туристов, с момента возобновления сезона турпоток превышает 490 тыс. человек. В условиях пандемии ежедневно проводится обработка общественного транспорта, автобусных остановок и подземных переходов, на железнодорожных вокзалах в аэропорту санитарная обработка проводится каждые два часа, для соблюдения социальной дистанции также нанесена напольная разметка.