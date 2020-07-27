Краснодарский край намерен с 1 сентября возобновить очное обучение

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в условиях пандемии намерены с 1 сентября возобновить очное обучение в образовательных учреждениях при условии соблюдения требования Роспотребнадзора, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики региона в понедельник.

"Готовимся к новому учебному году с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, планируем 1 сентября начать работу в очном формате", - сообщили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что решение о формате занятий в российских школах с 1 сентября будет приниматься по каждому региону отдельно.