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Краснодарский край намерен с 1 сентября возобновить очное обучение

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что решение о формате занятий в школах с 1 сентября будет приниматься по каждому региону отдельно

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в условиях пандемии намерены с 1 сентября возобновить очное обучение в образовательных учреждениях при условии соблюдения требования Роспотребнадзора, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики региона в понедельник.

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"Готовимся к новому учебному году с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, планируем 1 сентября начать работу в очном формате", - сообщили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что решение о формате занятий в российских школах с 1 сентября будет приниматься по каждому региону отдельно.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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