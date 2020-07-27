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Шнуров заявил, что не планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

Ранее лидер Партии роста Борис Титов сообщал, что музыкант намерен участвовать в выборах

ХАБАРОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Российский музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров заявил в понедельник в Хабаровске, что не планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

"На выборы я не иду. Пока думаю так", - ответил Шнуров на вопрос, планирует ли он баллотироваться на выборах.

Ранее лидер партии Борис Титов сообщал, что музыкант намерен участвовать в выборах в Госдуму в следующем году.

Шнуров приехал в Хабаровский край, где более двух недель проходят несогласованные митинги в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала, чтобы снять документальный фильм о ситуации в регионе.

Шнуров - российский рок-музыкант, киноактер, телеведущий, художник и общественный деятель, лидер и автор большинства песен группы "Ленинград". В конце февраля 2020 года Шнуров, входящий в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре, вступил в Партию роста.

Теги
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