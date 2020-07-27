Совфед: запрет для опеки самовольно входить в дом не усложнит профилактику преступлений

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Прямой запрет органам опеки входить в жилье без согласия жильцов, который включен во внесенный в Госдуму пакет поправок в Семейный кодекс, не скажется на профилактике преступлений против ребенка, так как семьи из группы риска находятся в поле зрения органов соцзащиты. Об этом заявила ТАСС в понедельник член комитета Совета Федерации по социальной политике, полномочный представитель СФ по взаимодействию с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Маргарита Павлова.

"Согласно закону, органы опеки и сейчас не вправе входить в жилище без согласия. Но сейчас они все равно могут прийти без разрешения, у меня были в практике такие случаи, когда в доме отсутствовали родители, а органы опеки, абсолютно не уведомив о своем визите, без всякого разрешения зашли в жилище, фотографировали его. Это, конечно, неправильно, является злоупотреблением со стороны органов опеки. Все будет зависеть от того, как органы опеки в случае принятия этого пакета поправок будут выстраивать свою работу", - сказала Павлова.

По ее словам, в настоящее время органы опеки не всегда адекватно реагируют на происходящее в семье. Кроме того, считает сенатор, не во всех случаях есть реальная возможность предупредить преступление в семье, поэтому "не стоит этого ждать от органов опеки". Данная поправка направлена на то, чтобы оградить семьи от произвольного вмешательства в их дела, добавила Павлова.

"Все семьи, где существует возможная опасность для ребенка, находятся в поле зрения органов соцзащиты, других служб. Семьи в трудной жизненной ситуации, семьи из группы риска все известны, в поле зрения органов соцзащиты по тем или иным основаниям. Если возникает реальная угроза жизни и здоровью ребенка, то речь идет или о необходимости срочно помочь семье, или о пресечении преступных действий, выявлением и профилактикой которых у нас занимаются именно правоохранительные органы. У них для этого достаточно инструментов, а другие службы всегда могут их привлечь, если для этого есть основания", - подчеркнула сенатор.

Ранее группа сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов, сокращающий перечень оснований для изъятия детей из семьи и предусматривающий такую возможность только на основании решения суда о лишении или ограничении родительских прав. Поправки также прямо запрещают вхождение органов опеки в жилье без согласия жильцов.