Суд в Петербурге оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Дзержинский суд Санкт-Петербурга в понедельник рассмотрел три протокола об административном правонарушении, составленные в отношении журналиста Давида Френкеля, которому в июне сломали руку на петербургском участке для голосования, и оштрафовал его на 2,5 тыс. рублей. Об этом сообщили в понедельник в объединенной пресс-службе судов города.

"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности Давида Френкеля за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. <…> Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности Френкеля за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 5.69 КоАП РФ, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей", - говорится в сообщении.

Также суд в понедельник вынес постановление о привлечении к административной ответственности Френкеля за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Он находился в помещении УИК № 2191 без средств индивидуальной защиты. Френкель свою вину в совершении административных правонарушений не признал.

Как ранее рассказала ТАСС адвокат журналиста Ольга Карачева, 17 июля журналиста вызвали в городское отделение полиции для составления протоколов по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), ст. 5.69 КоАП РФ ("Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо создание помех участию избирателей, участников референдума, участников общероссийского голосования в голосовании") и ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения").

По информации Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Френкель 30 июня около 15:00 мск приехал на участок для голосования "из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса". Сотрудники полиции по неизвестным причинам приняли решение выдворить журналиста из помещения избирательного участка, применили силу и нанесли ему травму, сломав руку. Первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что министерство передаст в Следственный комитет материалы проверки в отношении полицейского.

По данным петербургской полиции, к сотрудникам МВД обратился председатель участкового избиркома с официальным заявлением "об оказании содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии".