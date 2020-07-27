ВОЗ призвала противостоять распространению коронавируса, а не рассуждать о "второй волне"

ЖЕНЕВА, 27 июля. /ТАСС/. Вести обсуждения о втором пике или второй волне коронавируса можно долго, однако гораздо более важным является принимать все возможные меры для того, чтобы не допустить распространение заболевания. Об этом заявил в понедельник на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Можно очень долго обсуждать и спорить с научной точки зрения, столкнулись ли мы со второй волной или вторым пиком, - отметил он. - Но суть не в этом. Сейчас важно брать примеры с тех стран, которые успешно снижают уровень передачи вируса, и делать все возможное, чтобы не допустить его распространение".

"Предположения, что заболевание будет развиваться волнами, основано на других видах коронавируса, - подчеркнул специалист. - Страны, которые внедрили меры контроля, смогли подавить вирус. Но когда эти меры снимаются, вирус, конечно же, возвращается". "То есть, когда мы оказываем давление - цифры снижаются, когда давление ослабевает - вирус возвращается, - констатировал Райан. - Поэтому ставить вопрос о второй волне или пике даже в каком-то смысле некорректно. Вопрос, который нужно задавать, заключается в том, какое давление оказывается на вирус, внедрены ли необходимые меры контроля и меры на уровне инфраструктуры. Нужно понимать, что, как только вы ослабляете давление, вирус обязательно вернется".