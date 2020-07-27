Правительство Великобритании разработало план борьбы с ожирением на фоне пандемии

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании анонсировало кампанию по борьбе с ожирением в стране. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на официальном сайте кабинета министров.

План предполагает запрет рекламы еды с высоким содержанием жира, сахара и соли по телевизору и онлайн до 21:00, поскольку считается, что именно с 06:00 до 21:00 у экранов чаще всего находятся дети. Кроме того, теперь на нездоровую пищу не будут распространяться акции "два по цене одного". "Количество калорий будет указываться в меню, чтобы помочь людям сделать выбор в пользу более здорового питания", - говорится в сообщении.

Власти королевства ожидают, что предлагаемые меры помогут населению защититься от COVID-19 (болезни, вызываемой новым коронавирусом) и снизят нагрузку на Национальную службу здравоохранения Соединенного Королевства (NHS).

По случаю обнародования плана премьер-министр Борис Джонсон разместил небольшое видео в Twitter, в котором рассказал, как на решимость бороться с лишним весом в его случае повлиял COVID-19. В апреле Джонсона госпитализировали в лондонскою больницу из-за коронавирусной инфекции, причем несколько дней провел в отделении интенсивной терапии. По свидетельству врачей, лишний вес является одним из факторов риска для инфицированных коронавирусом.

"Я очень долго хотел сбросить вес и, как и многие люди, боролся с лишним весом, он то увеличивался, то падал, но после того, как я излечился от коронавируса, я последовательно улучшаю свое физическое состояние", - сказал глава правительства, сообщив, что с того момента сбросил уже более 7 кг. Джонсон, который на видео появляется в парке, рассказал, что начинает день с пробежки со своей собакой. Он добавил, что сегодня, чтобы упражняться, не обязательно даже ходить в спортивный клуб, так как существует много приложений для помощи в занятиях спортом дома.