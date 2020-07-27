В ВОЗ считают, что страны не смогут долго держать свои границы закрытыми

ЖЕНЕВА, 27 июля. /ТАСС/. Закрытие границ может являться одной из мер по предотвращению распространения коронавируса, но не будет эффективным само по себе и не является устойчивой стратегией с точки зрения восстановления экономики. Об этом заявил в понедельник на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"ВОЗ всегда говорила о том, что все меры, касающиеся путешествий, должны внедряться с другими сопутствующими мерам. Точно так же мытье рук или ношение маски сами по себе не будут эффективными. Речь идет о целом комплексе мер", - подчеркнул он.

"Что касается текущей ситуации, то нужно понимать, что вирус везде, и когда у него будет возможность, он будет передвигаться. Также нужно понимать те дополнительные риски, к которым приведет открытие границ, и управлять этими рисками", - продолжил эксперт.

Райан убежден, что страны не смогут держать свои границы закрытыми. "Экономика должна продолжать работу, движение людей, товаров и услуг должно осуществляться. Но это нужно делать так, чтобы минимизировать риски".

"Это все очень сложно, - продолжил. Страны сталкиваются с постоянной неуверенностью, и мы можем столкнуться с ситуацией, когда границы то открываются, то снова закрываются. Это та головоломка, которую мы пытаемся разрешить как на международном, так и национальном уровне. Полное закрытие международных границ не является устойчивой стратегией для восстановления мировой экономики. Единого решения здесь не существует, но в этом отношении важно добиться прогресса, причем прогресса, который бы учитывал все риски", - сказал эксперт ВОЗ.