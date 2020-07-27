СПбГУ подготовит проект инновационного научно-технологического центра в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет подготовит проектную документацию к заявке в Минэкономразвития РФ на создание на базе университета инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ СПбГУ). Стоимость консультационно-аналитических работ по подготовке пакета документов составит 4,99 млн рублей. Соответствующий конкурс СПбГУ разместил на портале госзакупок.

"Выполнение консультационно-аналитических работ по теме: "Разработка комплекта документов в составе заявки на создание по инициативе Санкт-Петербургского государственного университета инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ СПбГУ) в соответствии с федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ", - говорится в материалах закупки.

По результатам торгов, состоявшихся 27 июля, единственным участником и победителем аукциона стал московский Межведомственный аналитический центр (ОАО "МАЦ"). Компания должна будет подготовить проектную документацию до 15 сентября 2020 года. Согласно условиям контракта, в полномочия МАЦ будет входить формирование полного базового комплекта документов к заявке на создание ИНТЦ СПбГУ, подготовка презентационных материалов, а также сопровождение согласования заявки и ее доработка в соответствии с замечаниями Минэкономразвития России и других органов власти РФ.

ИНТЦ - это совокупность организаций, осуществляющих научно-технологическую деятельность, и иных лиц, которые обеспечивают работу ИНТЦ и действуют на определенной правительством Российской Федерации территории.

Инициаторами проектов по созданию ИНТЦ, согласно действующему законодательству, могут выступать образовательные организации высшего образования или научные организации, которые соответствуют критериям, установленными правительством РФ. Решение о создании центров, а также направления их научно-технологической деятельности принимается правительством РФ.