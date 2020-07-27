Первая акция проекта "Книжные сезоны" будет посвящена детям

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Первая детская акция проекта "Книжные сезоны" под названием "Сказка в книжном" пройдет с 6 по 8 августа. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

"Всероссийская акция "Книжные сезоны" станет первым проектом федерального масштаба, в котором объединяются ведущие издательства России, крупные книготорговые сети, магазины от Калининграда до Камчатки. Первая акция "Сказка в книжном" пройдет 6-8 августа. Она направлена на самых юных и важных посетителей", - рассказал Сергей Степашин.

В период акции книжные магазины предоставляют скидки до 30% на детские книги. Всего в акции примут участие больше 20 ведущих детских издательств и более 1 тыс. книжных магазинов и книготорговых сетей.

"Это и наша федеральная сеть "Читай-город", и Московский Дом книги, "Библио-Глобус", "Молодая гвардия", сеть "Семь гномов", региональные партнеры", - добавила руководитель комитета по поддержке и продвижению чтения Российского книжного союза, главный редактор журнала "Книжная индустрия" Светлана Зорина.

На площадке "Яндекс.эфир" Олег Рой, Анастасия Орлова, Эдуард Веркин, Андрей Усачев, Ирина Лукьянова, Нина Дашевская, Екатерина Матюшкина и другие детские писатели проведут лекции и мастер-классы для детей. Утренние эфиры будут посвящены малышам, пройдут творческие мастер-классы по рисунку и скетчингу, мастерские по развитию речи и мелкой моторики. Дневные эфиры будут нацелены на детей среднего и старшего школьного возраста, пройдут познавательные лекции по астрономии, экологии и о мире животных. Программа вечерних эфиров будет сосредоточена на родителях и педагогах.

По словам Сергея Степашина, в дальнейшем "Книжные сезоны" будут проходить "несколько раз в год и будут посвящены определенной книжной тематике".