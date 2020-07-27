Исследование: людей стала больше беспокоить тема экологии, чем экономики

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более 60% жителей ведущих стран мира стали больше интересоваться темой сохранения окружающей среды, чем экономическим ростом. Больше всего экологией обеспокоены в Китае, сообщает пресс-служба исследовательского холдинга "Ромир".

"Жителей ведущих стран попросили ответить, что, по их мнению, важнее для мирового сообщества: экономический рост или сохранение окружающей среды. В целом большинство респондентов (62%) считают, что сохранение окружающей среды важнее, чем экономический рост", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противоположного мнения придерживаются 38% жителей планеты. Лидером, где экономический рост стоит в приоритете, стал Таиланд (78%), а сохранение окружающей среды оказалось важнее всего для жителей Китая (79%).

В рамках глобального исследования крупнейший российский частный холдинг "Ромир" и международное сообщество исследовательских компаний GlobalNR весной 2020 года изучили мнение жителей ведущих стран по ряду ключевых тем жизнедеятельности общества, включающих вопросы медицины и здравоохранения, отношения к общественным процессам, политике и глобальному лидерству, к вопросам глобализации и социальным трендам, технологиям. Исследование было проведено в 10 странах, участвовало 7 100 респондентов, представляющих разные социально-демографические группы.