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В Нижнем Новгороде открылся фонд для помощи пострадавшему при пожаре музею имени Горького

Собранные средства пойдут на восстановление сгоревших интерьеров музея

ТАСС, 27 июля. Благотворительный фонд создан для восстановления Литературного музея имени Горького в Нижнем Новгороде, который пострадал в результате пожара 25 июня. Об этом сообщается в понедельник на сайте Городской думы Нижнего Новгорода.

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"Завершилась регистрация благотворительного фонда "Восстановление Литературного музея имени Горького". Принять посильное участие в возрождении культурной и архитектурной жемчужины Нижнего Новгорода накануне 800-летия города смогут как юридические, так и физические лица. Собранные средства будут направлены на восстановление пострадавших от огня интерьеров литературного музея, которые являются частью его экспозиции и самостоятельным объектом показа", - отмечается в сообщении.

Инициатором создания фонда ранее выступил председатель Гордумы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин. Попечительский совет фонда в настоящее время формируется. "Ожидается, что в него войдут известные нижегородцы", - говорится в сообщении.

Днем 25 июня на втором этаже здания музея, находившего на реставрации, произошел пожар. Он охватил площадь в 500 кв. метров. В результате пожара серьезно пострадали интерьеры музейных залов.

Музей располагается в бывшем купеческом доме Бурмистровых в центральной исторической части Нижнего Новгорода. Здание является памятником истории и культуры народов Российской Федерации регионального значения. Особняк был построен в 1882-1885 годах.

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