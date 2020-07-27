В Нижнем Новгороде открылся фонд для помощи пострадавшему при пожаре музею имени Горького

ТАСС, 27 июля. Благотворительный фонд создан для восстановления Литературного музея имени Горького в Нижнем Новгороде, который пострадал в результате пожара 25 июня. Об этом сообщается в понедельник на сайте Городской думы Нижнего Новгорода.

"Завершилась регистрация благотворительного фонда "Восстановление Литературного музея имени Горького". Принять посильное участие в возрождении культурной и архитектурной жемчужины Нижнего Новгорода накануне 800-летия города смогут как юридические, так и физические лица. Собранные средства будут направлены на восстановление пострадавших от огня интерьеров литературного музея, которые являются частью его экспозиции и самостоятельным объектом показа", - отмечается в сообщении.

Инициатором создания фонда ранее выступил председатель Гордумы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин. Попечительский совет фонда в настоящее время формируется. "Ожидается, что в него войдут известные нижегородцы", - говорится в сообщении.

Днем 25 июня на втором этаже здания музея, находившего на реставрации, произошел пожар. Он охватил площадь в 500 кв. метров. В результате пожара серьезно пострадали интерьеры музейных залов.

Музей располагается в бывшем купеческом доме Бурмистровых в центральной исторической части Нижнего Новгорода. Здание является памятником истории и культуры народов Российской Федерации регионального значения. Особняк был построен в 1882-1885 годах.