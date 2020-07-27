Представители Роспотребнадзора признали эпидобстановку в Абхазии благополучной

СУХУМ, 27 июля. /ТАСС/. Представители Роспотребнадзора, находившиеся с инспекцией с 23 по 27 июля в Абхазии, признали эпидемиологическую обстановку в республике благополучной. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии по итогам совещания, состоявшегося в понедельник в Сухуме.

"Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия провел рабочее совещание с представителями Роспотребнадзора, которые совместно с санитарно-эпидемиологической службой (СЭС) и Минтуризма Абхазии в эти дни осуществили инспекцию туристических объектов республики на предмет готовности принятия туристов в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции <…> Начальник сочинского противочумного отделения Федерального казенного учреждения здравоохранения (ФКУЗ) "Причерноморская противочумная станция" Роспотребнадзора Евгений Манин отметил, что эпидобстановка в Абхазии благополучная, и это во многом благодаря своевременно принятым мерам", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщил Цахнакия, аудиозапись выступления которого распространила его пресс-служба, целью визита представителей Роспотребнадзора в Абхазию была оценка эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям, состояния объектов размещения туристов в случае проведения туристического сезона.

"Как нам сказали наши коллеги, эпидобстановка на сегодняшний день с точки зрения всех существующих критериев стабильная, никакой эпидемиологической вспышки у нас нет, хотя зафиксированы единичные случаи инфицирования. Специалисты из Ставропольского противочумного института посетили республиканскую бактериологическую лабораторию, где также проводится ПЦР-диагностика коронавирусной инфекции, и с их точки зрения все методы исследования, проводимые там, соответствуют международным стандартам, существующим на сегодняшний день", - сказал министр здравоохранения.

Цахнакия сообщил, что представители Роспотребнадзора дали определенные рекомендации в части усиления материально-технической базы лаборатории, поскольку количество исследований, которые проходят ежесуточно, недостаточно значительные, и, возможно, придется делать большее количество исследований. По его словам, Минздрав при необходимости может привлечь дополнительных специалистов, чтобы лаборатория работала круглосуточно. Кроме того, существует необходимость приобретения тест-систем и расходных материалов для того, чтобы можно было проводить больше исследований.

Об объектах отдыха

Как сообщил глава Минздрава республики, российские специалисты высоко оценили уровень объектов, которые посетили, с точки зрения размещения туристов. Рекомендации, данные ими, соответствуют тем инструкциям, которые ранее были изданы республиканской СЭС и направлены для реализации в эти объекты.

"Мы остановились на том, что сотрудничество в рамках меморандума между Роспотребнадзором и Минздравом Абхазии в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия будет реализовываться. Там четко прописано, какие направления нашей совместной деятельности должны были проводиться ранее и будут проводиться впредь", - отметил Цахнакия.

По словам министра, в ходе рабочей встречи с российскими коллегами также обсудили вопросы маршрутизации пациентов через госграницу с РФ по реке Псоу и их направление в соответствующем специализированном санитарном транспорте в медицинские организации России. "Т. е. практических вопросов очень много, и их в кратчайшие сроки необходимо реализовать", - подытожил он.

О ситуации с коронавирусом

В связи с пандемией с 9 апреля по 28 июля на границе Абхазии с РФ действуют ограничения на въезд в республику, введенные с целью недопущения распространения коронавируса. Исключение составляют дипломаты, российские военные и водители транспорта, осуществляющего международные грузовые перевозки. Однако ограничения введены и российским руководством, в связи с чем решение об открытии границы должно быть обоюдным.

Как сообщил ранее министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, вопрос поэтапного открытия государственной границы будет обсуждаться на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Москве 28 июля, заключение Роспотребнадзора ляжет в основу этого решения.

С начала пандемии в Абхазии выявлено 55 случаев заражения коронавирусом, двое скончались, 37 выздоровели, остальные продолжают лечение.