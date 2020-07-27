Роскосмос запустил мобильное приложение

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Роскосмос объявил о запуске первого официального приложения на мобильных операционных системах Android и iOS. Об этом 27 июля говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

"Теперь наши читатели не пропустят самую важную информацию, прямые трансляции пусков, конференций и других мероприятий, включив уведомления на своем гаджете", - говорится в сообщении.

В приложении можно ознакомиться с актуальными новостями госкорпорации и ее дочерних предприятий, свежими медиаматериалами о деятельности Роскосмоса (фотографии с космодромов, дистанционное зондирование Земли, фотоблог экипажей Международной космической станции, видеоролики), информацией о средствах выведения, космодромах России и российской орбитальной группировке.

Приложение также содержит предварительный тест на прохождение отбора в отряд космонавтов.

Сейчас мобильное приложение Роскосмоса работает на операционных платформах Android и iOS и доступно для скачивания в онлайн-магазинах Google Play и App Store. Поддерживаемые версии для Android - 5.0 и выше, для iOS -11.0 и выше, сообщили в госкорпорации.

"Со временем мобильное приложение будет пополняться новыми функциями. Свои предложения по внедрению новых функций и выявленных в ходе пользования замечаниях можно направлять по электронной почте: webmaster@roscosmos.ru или через форму обратной связи, установленную непосредственно в приложении", - отмечается в сообщении.