WSJ: сотрудники Google будут работать из дома до июля 2021 года

ТАСС, 27 июля. Сотрудники американской корпорации Google продолжат работать в удаленном режиме до июля 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом 27 июля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, такое решение генеральный директор Google Сундар Пичаи принял на прошлой неделе после обсуждений с другими представителями руководства компании. Отмечается, что работать из дома продолжат практически все из 200 тысяч сотрудников, занятых в главных офисах в США, Великобритании, Индии, Бразилии и других странах. При этом компания уже частично открыла офисы в Австралии, Таиланде, и Греции, где зафиксировано небольшое число случаев заражения коронавирусом.

Некоторые работники уже получили уведомление о продлении удаленного режима, указывает газета. Официальное объявление для сотрудников может быть сделано в понедельник. Ранее Google планировала вернуть работников в офисы в январе 2021 года.

По информации источников The Wall Street Journal, сам Сундар Пичаи активно интересуется вопросами, связанными с пандемией коронавируса, и с января изучает соответствующую исследовательскую литературу.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США лидируют среди государств по числу как инфицированных коронавирусом, так и умерших: в стране выявлено более 4,2 млн случаев заражения и свыше 146,9 тыс. летальных исходов.