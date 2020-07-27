Суд признал законным арест экс-чиновника Россотрудничества Попова

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест экс-начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, который проходит по делу экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Виталий Басов.

"Мосгорсуд признал законным заключение в СИЗО Попова", - сказал он.

Лукашевич и Попов были арестованы до 16 августа Тверским судом по делу о хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, Лукашевич представляла в министерство образования и науки сфальсифицированный отчет, согласно которому она являлась руководителем проекта, а также утверждала отчеты о выполненных работах. Прием выполненных работ Лукашевич осуществлял Попов.

Деньги за госконтракты перечисляли на расчетный счет ООО "ЦРН", после чего Лукашевич и брат Попова Николай перечисляли их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры на оказание услуг. Индивидуальные предприниматели деньги обналичивали и передавали лично Николаю Попову для их последующего распределения между членами преступной группы. Всего было пять контрактов - от 29 марта 2016 года на 2,375 млн рублей, от 28 октября 2016 года на 6,3 млн рублей, от 11 октября 2016 года на 3,2 млн рублей, от 31 августа 2016 года на 18,83 млн рублей и от 11 мая 2016 года на 19,68 млн рублей.