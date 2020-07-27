Объявленный в розыск в России молдавский политик Ренато Усатый отрицает свою вину

КИШИНЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Лидер "Нашей партии" и мэр молдавского города Бельцы Ренато Усатый намерен доказать свою невиновность по выдвинутым против него в России обвинениям. Об этом он заявил в понедельник на брифинге в Кишиневе, комментируя решение Тверского суда Москвы, который санкционировал его заочный арест в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества.

"Я буду бороться, чтобы доказать свою невиновность. Несмотря на заочный арест и международный розыск, я могу свободно передвигаться по всем цивилизованным странам мира. Так мне ответили в Интерполе на мой официальный запрос", - сказал Усатый. Он также рассказал, что будет участвовать в предстоящих 1 ноября выборах президента Молдавии, "если это решение поддержат жители республики".

МВД России предъявило заочное обвинение Усатому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества") и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов"), 25 июня он был объявлен в федеральный розыск. 24 июля Тверской суд Москвы санкционировал его заочный арест, он объявлен в международный розыск.

По данным МВД, организатором преступной схемы был бежавший в июне прошлого года из Молдавии бывший глава Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк, которому также предъявлено заочное обвинение по уголовному делу о выводе из РФ более 500 млрд рублей.

Следствие считает, что в 2013-2014 годах участники международного преступного сообщества совершили незаконные валютные операции и вывели из РФ через молдавский банк BC Moldindconbank S. A. более 500 млрд рублей. Денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S. A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц. Затем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества.

Ранее Усатый заявлял ТАСС, что, по его мнению, Интерпол не включит его в базу международного розыска, так как несколько лет назад уже признавал его преследование политически мотивированным. Он проживает сейчас в Молдавии, на местных выборах избран мэром города Бельцы.