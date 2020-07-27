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Потоп в метро и на дорогах. Последствия ливня в Москве

В частности, затопило одну из лестниц вестибюля станции МЦК "Ботанический сад" и несколько улиц

В Москве 27 июля прошел сильный ливень. Во время него затопило одну из лестниц вестибюля станции Московского центрального кольца (МЦК) "Ботанический сад" и несколько дорог.

ТАСС публикует фото и видео непогоды, опубликованные пользователями соцсетей.

В частности, зафиксировано сильное подтопление на Енисейской улице, на проезжей части под Ростокинским мостом и в районе Белорусского вокзала. 

Автобусы, электробусы и трамваи нескольких маршрутов задерживаются из-за скопления воды на московских дорогах. 

Более 300 коммунальных бригад работают над ликвидацией подтоплений. Задействовано более 270 единиц специализированной и откачивающей техники.

 

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