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Опека в Петербурге передала бабушке ребенка, отца которого подозревают в убийстве жены

По данным следствия, мужчина расчленил свою жену

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Ребенка из Санкт-Петербурга, чей отец подозревается в убийстве и расчленении своей жены, передали бабушке и дедушке, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе аппарата детского омбудсмена по городу Анны Митяниной.

"Ребенка передали бабушке с дедушкой, работают органы опеки", - сказал собеседник агентства. Возраст ребенка в аппарате не уточнили.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, который подозревается в убийстве и расчленении своей жены. По данным следствия, в ночь на 27 июля подозреваемый в ходе ссоры с женой нанес ей не менее трех ударов топором по голове, после чего конечности спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна квартиры. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство".

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