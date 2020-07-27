В Сочи задержали аниматоров и организатора вечеринки с переодетыми полицейскими

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Сочи задержали шестерых человек в рамках проверки по факту публикации постановочного видео, где аниматоры были одеты в форменную одежду сотрудников полиции и применялось, предварительно, охолощенное оружие, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в понедельник.

"Пятеро аниматоров и организатор мероприятия задержаны, они будут опрошены", - сообщили в пресс-службе.

В понедельник в местных сообществах в социальных сетях появилась видеозапись, на которой к мужчине на базе отдыха подходят два сотрудника полиции в форме. После чего мужчина ударяет бутылкой одного из них, другой человек в форме совершает выстрел из автомата в воздух. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю поясняли, что видео является постановочным, оно сделано на вечеринке на территории одной из баз отдыха в Лазаревском районе Сочи.

Ранее сообщалось, что на видео использовано, предварительно, охолощенное оружие, рассматривался вопрос о принятии решения по факту незаконного ношения форменного обмундирования. Организатором вечеринки оказался 29-летний местный житель.