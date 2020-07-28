Опрос: большинство россиян не планируют покупать туры, несмотря на компенсацию расходов

Большинство опрошенных россиян (89,6%) положительно восприняли возможность получения денежной компенсации расходов за отдых в России. Об этом свидетельствуют данные, представленные сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

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Кешбэк за тур: как получить компенсацию за путешествие по России

79,5% участников опроса заявили, что их привлекает перспектива получения выплат. То, что инициатива поспособствует развитию туризма в России, считают 79,7% респондентов.

При этом больше половины (65,3%) опрошенных утверждают, что планируют организовывать отпуск самостоятельно, а не покупать готовые туры. 84,2% респондентов считают, что при введении компенсаций цены на туристические пакеты значительно вырастут.

Для получения компенсации есть несколько обязательных условий. В частности, тур должен включать транспорт и проживание в гостинице, стоить не меньше 25 000 рублей, иметь продолжительность более пяти ночей, соответствовать срокам и сформированному списку регионов.

Опрос проходил в приложении OneTwoTrip, в нем приняли участие 1 478 респондентов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на возврат туристам части средств за туры по России, кешбэк смогут получить до 3 млн человек. Возврат по туру может составить от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей.