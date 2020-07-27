Роспотребнадзор изучит информацию о новом типе коронавируса во Вьетнаме

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор изучит данные Вьетнама о распространении на территории страны коронавирусной инфекции, штамм которой ранее на территории республики не встречался. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Роспотребнадзор в постоянном режиме отслеживает ситуацию по коронавирусной инфекции в мире и в отдельных станах, в том числе и в Социалистической Республике Вьетнам. Информация о распространении на территории Вьетнама нового типа коронавируса будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге", - говорится в сообщении.

Вьетнамские медики зафиксировали в понедельник 11 случаев заражения коронавирусом неизвестного ранее типа в третьем по величине городе Вьетнама - центральном Дананге. С учетом этих случаев за последние три дня в Дананге и находящейся рядом с ним провинцией Куангнгай зарегистрированы 15 инфицированных коронавирусом.

Начиная с 00:00 27 июля в Дананге и близлежащих провинциях центрального региона введен режим ограничительных мер. В предстоящие две недели город не будет принимать приезжающих туристов. Одновременно вводится запрет на все массовые мероприятия, а также до особого распоряжения прекращается деятельность развлекательных заведений, в частности, баров, ночных клубов, караоке и массажных салонов. В местах массового скопления людей введено обязательное ношение медицинских масок и соблюдение социальной дистанции.

С учетом последних данных по заразившимся и выздоровевшим во Вьетнаме за все время с момента обнаружения 23 января первого случая был зафиксирован 431 инфицированный, при этом 365 человек уже полностью вылечились. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей находятся 66 заболевших. На обсервации продолжают оставаться чуть более 11,8 тыс. человек.