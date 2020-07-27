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Пандемия коронавируса нового типа

Главу одного из районов Краснодарского края госпитализировали с коронавирусом

Заражение также подтвердилось у нескольких сотрудников администрации Красноармейского района

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Глава Красноармейского района Краснодарского края Юрий Васин госпитализирован с подтвержденным коронавирусом. Также заражение подтвердилось у нескольких сотрудников администрации, написал Васин в Instagram.

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Дорогие земляки! Ситуация с заболеваемостью коронавирусом, к сожалению, продолжает набирать обороты. Число заболевших в крае и у нас в районе по-прежнему растет. Мы много раз предупреждали вас об опасности, настоятельно рекомендовали беречь своё здоровье. Однако, всегда находились те, кто говорил, что никакого коронавируса не существует. Поверьте, он существует. И это мне приходится констатировать на своем опыте. Сегодня я сам нахожусь на лечении в инфекционном госпитале в Полтавской с подтвержденным диагнозом COVID-19. Диагноз подтвердился и у некоторых сотрудников районной администрации. Поэтому я в очередной раз прошу всех вас прислушаться к врачам-эпидемиологам, к специалистам Роспотребнадзора: берегите себя, носите маски и перчатки в людных местах, ограничьте контакты с другими людьми. Берегите себя и близких.

Публикация от Юрий Васин (@krasnoarmeisky_admin)

"Нахожусь на лечении в инфекционном госпитале в [станице] Полтавской с подтвержденным диагнозом COVID-19", - написал Васин.

Он добавил, что диагноз подтвердился и у некоторых сотрудников районной администрации. "Я в очередной раз прошу всех вас прислушаться к врачам-эпидемиологам, к специалистам Роспотребнадзора: берегите себя, носите маски и перчатки в людных местах, ограничьте контакты с другими людьми", - добавил глава района.

По данным оперативного штаба региона, за текущие сутки в регионе выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся за время пандемии достигло в регионе 7 880 человек. Выздоровели 6 724 пациента, 104 человека умерли. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 35 пациентов, еще один - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

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РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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