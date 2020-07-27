ТАСС, 27 июля. Калужская область 28 июля перейдет на третий этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам в понедельник врио главы региона Владислав Шапша.

"Мы добились серьезных успехов в ограничении распространения коронавирусной инфекции. С завтрашнего дня Калужская область выходит на третий этап снятия ограничений. У нас сможет работать практически все, включая концертные залы, театры и кинотеатры. Закрытыми останутся только детские загородные лагеря", - сказал он.

Необходимость носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию при этом сохраняется. Работающим пенсионерам будет продлен больничный лист нетрудоспособности, уточнил Шапша.

Ранее в регионе работу возобновили учреждения дополнительного образования, библиотеки, музеи, а также бани и сауны, фитнес-центры, торговые центры, учреждения общественного питания. Разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Открылись для планового приема амбулаторные поликлинические отделения, разрешены плановая диспансеризация и вакцинация взрослого населения, санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, медицинская реабилитация, плановая госпитализация в стационары, за исключением медицинских учреждений, перепрофилированных для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

К 27 июля в Калужской области выявлены 7 133 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них, по данным регионального оперативного штаба, 5 746 выздоровели, 56 умерли.