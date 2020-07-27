Минтруд актуализировал правила по охране труда при выполнении электросварочных работ

МОСКВА, 27 мюля. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты актуализировало правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект приказа об утверждении правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Документом предусмотрена отмена действующих правил, утвержденных приказом Минтруда России, которые в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины" подлежат отмене с 1 января 2021 года", - рассказали в министерстве.

В нем уточнили, что новые правила содержат актуализированные требования, разработанные с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития. Принятие новых правил, добавили в Минтруде, позволит усилить профилактические меры при выполнении электросварочных и газосварочных работ и упразднить устаревшие требования. Это будет способствовать снижению числа производственных травм и профессиональных заболеваний при проведении указанных работ, а также позволит стандартизировать профилактические меры по охране труда с учетом лучших российских и мировых практик, применяемых сегодня.

Минтруд России в рамках механизма "регуляторной гильотины" планирует сократить количество нормативных актов в сфере охраны труда.

"В тесной связке с социальными партнерами ведется работа по актуализации норм и совершенствованию законодательства в этой сфере. В основном реформирование коснется контрольно-надзорной деятельности, надзора и контроля за соблюдением условий труда на рабочем месте. В частности, гильотинирование предусмотрено для правил, которые содержат требования в области охраны труда, уже установленные в рамках федеральных законов", - добавили в министерстве.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разработало законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".