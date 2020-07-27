Пятерых переднеазиатских леопардов подготовили в Сочинском нацпарке для выпуска в природу

ТАСС, 27 июля. Специалисты Сочинского национального парка надели спутниковые ошейники на пятерых переднеазиатских леопардов, выращенных в Сочинском центре разведения, для отслеживания перемещений хищников в дикой природе Северного Кавказа. Животные прошли специальные тестирования, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Кавказского отделения WWF России.

Ранее сообщалось, что выпуск пяти переднеазиатских леопардов (кавказских барсов), выращенных в Сочинском центре разведения, в дикую природу планируется в августе. До этого момента всем подросшим котятам предстояло пройти ряд экзаменов на умение самостоятельно охотиться и избегать человека.

"В центре восстановления леопарда Сочинского национального парка на пятерых леопардов надели спутниковые ошейники, это большое событие - как для центра, так и для самих леопардов. Для молодых хищников это пропуск в дикую природу. Прежде чем получить такой ошейник, каждый леопард прошел тщательное тестирование и сдал экзамены. Четыре леопарда сдали экзамены на "отлично", - сказали в пресс-службе.

К выпуску в дикую природу подготовлены три самки и два самца - Агура, Аибга, Кодор (родители Алоус и Чери), а также Лаба и Баксан (родители Задиг и Андреа), все пятеро молодых хищников родились в один день - 3 июня 2018 года. Экзамен на "отлично" не сдала только самка Аибга. По мнению принимавших испытания специалистов, она может потенциально стать конфликтным животным, поскольку устойчивое избегание человека у нее не отмечено. Окончательное решение по этому леопарду будет принимать Минприроды России, уточнили в пресс-службе.

"Перед выпуском в дикую природу необходимо было проверить умение молодых леопардов охотиться, их психологическую стабильность, а также убедиться в том, что животные избегают человека и домашний скот. Это важно и для безопасности самого животного, и для соседствующего с ним человека и его хозяйства. Минимизация конфликтов между человеком и леопардом и добрососедские отношения являются одной из ключевых тем в программе реинтродукции переднеазиатского леопарда на Кавказе", - пояснили в пресс-службе.

Пока животные в течение двух-трех недель привыкнут к ошейникам, члены рабочей группы по реализации программы восстановления леопарда на Кавказе определят точные даты и места выпусков конкретных леопардов. По предварительным данным, один из выпусков состоится в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике, а второй - в Северной Осетии-Алании. При определении мест будут учитываться родственные отношения выпускников и тех, кто уже обитает в регионе, добавили в пресс-службе Кавказского отделения WWF России.

Программа восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

В 2005 году специалисты Российской академии наук и WWF России разработали программу восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ. С 2009 года программу поддерживает президент России Владимир Путин. В Северной Осетии реализацию программы восстановления поддерживает компания "Русгидро".

В ходе мониторинга ученые объединяют информацию обо всех леопардах, выпущенных в природу на российском Кавказе и природных особях, которые заходят из Закавказья. Выпуск в 2016 и 2018 годах в дикую природу переднеазиатских леопардов, выращенных в Центре восстановления леопарда Сочинского национального парка, - только первые шаги по созданию новой популяции на Северном Кавказе, численность которой должна составлять не менее 50 особей.