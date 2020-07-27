Кабмин поддержал введение наказаний за обучение на курсах нежелательных НКО за рубежом

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала с учетом доработок проект о введении административной ответственности за участие в деятельности нежелательной некоммерческой организации (НКО) за рубежом. Соответствующий проект отзыва есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом, автором которого выступил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев, согласно проекту отзыва, предлагается установить возможность привлечения к ответственности лица, совершившего за пределами РФ правонарушение, предусмотренное статьей 20.33 КоАП, которая касается деятельности НКО, признанных нежелательными. Статья предусматривает штрафы как за осуществление деятельности таких НКО, так и участие в такой деятельности.

"Согласно пояснительной записке к законопроекту предлагаемое изменение обусловлено многочисленными фактами прохождения российскими гражданами за пределами территории РФ обучения на тренингах, в том числе по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, которые спонсируются иностранными неправительственными организациями, деятельность которых на территории Российской Федерации признана нежелательной", - говорится в проекте отзыва.

При этом в комиссии указывают, что запрет на участие россиян в деятельности обозначенных организаций за пределами территории РФ законодательно не установлен. Не представлена и статистика таких случаев.

"Кроме того, имеется неопределенность в вопросе о том, каким образом будет осуществляться выявление нарушений проектируемого запрета за пределами территории Российской Федерации", - отметили в кабмине. В тексте также сказано, что статья 20.33 КоАП распространяется только на граждан РФ.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в декабре прошлого года предложила ввести административную ответственность за обучение на зарубежных курсах НКО, деятельность которых признана нежелательной в РФ.