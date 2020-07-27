В отношении экс-главы Коми Гайзера возбудили дело о превышении должностных полномочий

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Следствие подозревает в превышении должностных полномочий бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера, осужденного ранее на 11 лет колонии за коррупцию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отношении Гайзера возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Гайзера Дарья Евменина подтвердила ТАСС факт возбуждения уголовного дела. По ее словам, оно было возбуждено в 2016 году, "но тогда же и приостановлено". "Активные следственные действия начались только сейчас, и мы связываем это со вскрывшимся в суде кассационной инстанции новыми фактами оказания давления на фигурантов дела со стороны следствия, - сказала защитник. - Скорее всего, Вячеслава Михайловича [Гайзера] этапируют в Сыктывкар для рассмотрения уголовного дела по существу".

Она также отметила, что ее подзащитный вину не признает. "Это способ оказания давления с целью убедить Вячеслава Михайловича [Гайзера] признать вину, так как сроки давности привлечения к уголовной ответственности давно истекли", - сказала адвокат.

В прошлом году районный суд признал Гайзера виновным в коррупционных преступлениях, но оправдал по обвинению в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Прокуратура просила отменить оправдание Гайзера по ст. 210 УК РФ. Защита настаивала на полном его оправдании. Мосгорсуд, рассматривая апелляцию на приговор, внес поправки относительно описания преступлений и порядка исчисления сроков наказания. При этом сроки оставил без изменения.

Второй кассационный суд оставил без изменения приговор Гайзеру.

Дело экс-главы Коми

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года осудил всех фигурантов дела на сроки от 5 лет условно до 11 лет колонии. Так, Гайзер был приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, его бывший заместитель Алексей Чернов - к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, бывший член Совета Федерации Владимир Торлопов - к 6,5 года колонии общего режима и 500 тыс. рублей штрафа.

Все фигуранты дела были оправданы по статье 210 УК РФ и признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем (статьи 210, 290, 159, 174.1 УК РФ). Как следует из приговора, Республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей, следствием арестовано имущество фигурантов на эту сумму. 30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия.