"Волонтеры Победы" проведут 1 октября онлайн-квест, посвященный Нюрнбергскому процессу

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российское движение "Волонтеры Победы" готовит приуроченный к годовщине окончания Нюрнбергского процесса международный исторический квест, который планирует провести 1 октября. Об этом сообщила в понедельник председатель центрального штаба движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

"1 октября мы проведем международный исторический квест, он внесен в план мероприятий Года памяти и славы. Этот квест будет приурочен к окончанию Нюрнбергского процесса", - сказала Амельченкова.

По ее словам, квест будет переведен на несколько языков и будет транслироваться в онлайн-формате. "Единовременно в квесте смогут принять участие люди из разных стран", - сказала Амельченкова.

Она добавила, что квест будет основан на исторических данных, воспоминаниях ветеранов.

Международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в нюрнбергском Дворце юстиции. По приговору были казнены 10 нацистских главарей, в том числе Эрнст Кальтенбруннер, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Альфред Розенберг, Альфред Йодль и Мартин Борман (приговорен заочно). Приговоренный к смертной казни Герман Геринг покончил жизнь самоубийством незадолго до казни, еще семь подсудимых получили от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Кроме того, трибунал признал преступными организации СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии.