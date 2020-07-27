Прокуратура обнаружила нарушения в работе дельфинария Алушты

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры проверили работу в дельфинарии крымского города Алушты, где погиб и был расчленен дельфин, и выявили ряд нарушений, в том числе в уходе за питомцами, сообщается в понедельник на сайте прокуратуры Республики Крым.

"Проверкой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, выразившихся в ненадлежащем утверждении кормового рациона для названных водных млекопитающих; несоблюдении температурного режима в бассейне у морских котиков, непроведении анализа качества воды в вольерах, в том числе в карантинном бассейне. Ненадлежащим образом осуществляется витаминопрофилактика морских животных. Кроме того, руководством дельфинария по факту гибели афалины по кличке Мирон несвоевременно информирован надлежащий орган контроля", - говорится в сообщении.

Ранее дельфинарий сообщил о смерти одного из дельфинов-афалин. Во избежание возможного заражения других животных было решено провести исследование тела дельфина в лаборатории, однако по причине отсутствия в учреждении холодильной камеры необходимого размера решили разделить тело дельфина на части для доставки на исследование. Мэр Алушты сообщала, что инициировала проверку после того, как стало известно об инциденте с расчленением.

Уточняется, что в адрес руководителя дельфинария внесено представление. При этом продолжается проверка по факту гибели черноморской афалины, которая проводится с привлечением специалистов прокуратуры.