Социальные работники в Петербурге получат выплаты за повышенную нагрузку в период пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники социальных служб Санкт-Петербурга получат выплаты в размере 10 тыс. рублей за повышенную нагрузку в период пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"Согласно принятому сегодня постановлению правительства Санкт-Петербурга, выплаты стимулирующего характера по 10 000 рублей в месяц за период с 1 апреля по 30 июня получат 4 675 специалистов социальных служб. На эти цели из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга будет выделено 140 250 000 рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, о выплатах сообщил в понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства.

"Последние четыре месяца для нас были сложными. Особенно для пожилых людей, инвалидов, которые оказались в длительной изоляции из-за эпидемии. Многие службы все это время остаются на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это не только медики, но и социальные работники, которые продолжали помогать своим подопечным. Более 38 тысяч человек получали социальные услуги на дому", - передала пресс-служба слова губернатора.

По данным городской администрации, за четыре месяца социальные работники доставили 72 тыс. продуктовых наборов и товаров первой необходимости людям, которые нуждаются в обслуживании.