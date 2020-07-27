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Дело Ивана Сафронова

Сафронова поместили в карантинную камеру СИЗО из-за подозрения на заражение коронавирусом

Там он будет находиться до получения результатов анализа, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников
Иван Сафронов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Иван Сафронов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса и бывший журналист Иван Сафронов помещен в карантинную камеру СИЗО "Лефортово", так как у него подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Члены ОНК посетили "Лефортово" и выяснили, что у Сафронова заболело горло. По инструкции в таких случаях у заключенного сразу берут анализ на коронавирус и помещают в карантинную одиночную камеру. Там Сафронов будет находиться до получения результатов анализа", - сказал он.

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