Кравцов: формат начала учебного года зависит от эпидситуации в конкретном муниципалитете

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Формат начала учебного года будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном муниципалитете. Пока серьезных опасений нет, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы готовимся в целом традиционно открыть наши школы. Но, понятно, что если по каким-то причинам эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то, конечно, во главу угла будет ставиться здоровье детей, педагогов, родителей. Но на сегодняшний день каких-то серьезных опасений у нас нет", - сказал Кравцов в интервью программе "Вести" на канале "Россия-1".

Поэтому, продолжил он, пока в планах провести линейки 1 сентября в традиционном формате. "Мы, конечно, перестроим в том числе и обеспечение наших школ информационными технологиями. Ни в коем случае мы не перейдем на дистанционное обучение, но информационные технологии будут подспорьем традиционному классическому обучению", - добавил министр просвещения РФ.

Кравцов также заявил, что в каждой школе России с 1 по 14 сентября будет присутствовать медицинский работник.

"Мы договорились с министерством здравоохранения, что в течение двух недель, с 1 по 14 сентября, в каждой школе будет присутствовать медицинский работник", - сказал он.