Морспас РФ предложил Береговой охране США провести осенью учения по связи в Арктике

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Морская спасательная служба (МСС) России предлагает Береговой охране США провести в октябре учения по связи в Арктике. Об этом сообщила в понедельник советник руководителя Морспаса Наталья Кутаева.

"В соответствии с рабочим планом МСС собирается организовать и провести учения по связи этой осенью. Мы проинформируем Береговую охрану США о конкретной дате. В предварительном порядке мы планируем провести эти учения в октябре", - сказала она, выступая на интернет-семинаре, который был проведен вашингтонским научно-исследовательским Центром имени Вудро Вильсона и посвящен взаимодействию в районе Берингова пролива.

"И, конечно, нашей общей целью должны быть крупномасштабные учения по ликвидации последствий разлива нефти", - отметила Кутаева. Она напомнила, что предыдущие подобные учения состоялись в 1998 году. МСС входит в состав Федерального агентства морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ.

И Кутаева, и представитель Береговой охраны США Марк Эверетт, тоже принимавший участие в конференции, дали высокую оценку российско-американскому совместному плану чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением в Беринговом и Чукотском морях. Эверетт уточнил, что российские и американские специалисты, занимающиеся данной и смежной проблематикой, планировали провести встречу в мае. Эти замыслы из-за пандемии "были отложены, но не отменены", заявил он. "Мы надеемся, - подчеркнул Эверетт, - встретиться или позднее в текущем году, или весной, чтобы обновить усилия, продолжать оценивать сценарий [потенциальной] утечки нефти в Беринговом проливе с дополнительными командно-штабными учениями, а также с концентрацией большего внимания на информации в режиме реального времени о ликвидации последствий <...>".

Кутаева и Эверетт возглавляют российско-американскую совместную группу, занимающуюся планированием на случай чрезвычайных действий в условиях возможного загрязнения в Беринговом и Чукотском морях. По словам американского эксперта, учения в рамках группы проходят как минимум раз в пять лет. Последние подобные учения состоялись в ноябре 2018 года на Сахалине, напомнил Эверетт. Кроме того, группа регулярно готовит совместный рабочий план на каждые два года.